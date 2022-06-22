Суд направил на новое рассмотрение дело бывшего главы Кирова Быкова

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда в среду отменила приговор экс-главе Кирова Владимиру Быкову, осужденному за взяточничество и оправданному по другим пунктам обвинения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Таким образом было удовлетворено апелляционное представление гособвинения. Уголовное дело возвращено для повторного рассмотрения судом первой инстанции, говорится в сообщении.

Первомайский районный суд Кирова 11 марта приговорил Быкова к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 15,6 млн рублей. Также он лишен права занимать определенные должности сроком на 3 года.

Экс-мэр признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Региональное СУ СКР сообщало, что экс-мэр обвиняется по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 (организация растраты денежных средств в особо крупном размере), части 5 статьи 33, части 7 статьи 159 (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере) и части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ.

По данным следствия, в 2007-2015 годах Быков и руководитель ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" Леонид Яфаркин приобрели право на земельный участок в Кирове, кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 млн до 1,8 млн рублей. Позже участок был продан по частям за более чем 126 млн рублей.

Кроме того, по версии СКР, в 2010-2018 годах Быков похитил не менее 34 млн рублей у МО "Город Киров" и ООО "Электронный проездной".

Также, по данным следствия, в 2011 году он получил через посредника взятку в 1,5 млн рублей за заключение с ООО "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение, поставки оборудования и оказания услуг по сопровождению внедрения электронной системы оплаты проезда.

В 2014-2017 годах, по данным СУ СКР, Быков содействовал предпринимателю в поставке АО "АТП" дешевых нефтепродуктов под видом дизельного топлива. За этот период был заключен ряд договоров на сумму более 236 млн рублей, при этом бизнесмен похитил более 22 млн рублей разницы в стоимости.

Помимо этого, Быков получил через посредника от одного из предпринимателей взятку в размере 7,8 млн рублей. Предпринимателю обещалось заключение договора с кировским АО "АТП" ("Автотранспортное предприятие") на поставку топлива и его своевременную оплату независимо от качества.

В 2007-2016 годах Быков был мэром Кирова, после чего перешел на работу в областное Заксобрание. Также он являлся секретарем регионального отделения партии "Единая Россия".

25 октября 2019 года его полномочия спикера были прекращены, а в конце 2019 года Быков был задержан.