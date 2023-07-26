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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Бывший глава Ижевска помещен под домашний арест по делу о злоупотреблениях

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Удмуртии задержан бывший мэр Ижевска, Индустриальный суд поместил его под домашний арест до 25 сентября по просьбе следователя по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.

Задержанный обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного управления (по ч. 2 ст. 285 УК). Дело в его отношении возбудили по материалам регионального управления ФСБ.

"По данным следствия, в 2021 году обвиняемый в нарушение требований законодательства передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов, земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности", - сообщили в СК.

Ижевск с октября 2018 по май 2023 года возглавлял бывший глава города Глазова Олег Бекмеметьев. Он ушел в отставку по собственному желанию.

Ижевск Индустриальный суд ФСБ СКР Олег Бекмеметьев
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