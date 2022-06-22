В России за сутки COVID-19 заболели более 3 тысяч человек

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил более 3 тысяч случаев, госпитализированы за сутки почти 1,3 тысячи человек, скончались 66 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"По состоянию на 22 июня, в РФ выявлено 3 058 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 282 и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,6%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 28 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 66 человек, накануне штаб сообщал о 60 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 2 500 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России выросло на 558. При этом количество заболевших за сутки продолжает держаться на уровне минимальных значений середины апреля 2020 года.

"Выздоровели за сутки 3 767 человек, или на 9,5% больше в сравнении с 21 июня", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 406 485 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380 643 умерших и 17 832 604 выписанных.