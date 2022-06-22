Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар возник после удара двух беспилотников

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Новошахтинский завод нефтепродуктов (Ростовская область) подтвердил, что пожар на предприятии возник после того, как беспилотные летательные аппараты нанесли удар по его технологическим объектам.

"Сегодня, 22 июня, в результате террористических действий со стороны западной границы Ростовской области был произведен удар двух беспилотных летальных аппаратов по технологическим объектам акционерного общества "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (АО "НЗНП"), в результате которых произошел взрыв с образованием пожара", - говорится в сообщении на сайте АО "НЗНП".

Отмечается, что первый удар был зафиксирован в 8:40, второй - в 9:23.

Первый удар пришелся по технологическому оборудованию установки по переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(I). В результате разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения произошел выброс углеводородного газа, сопровождаемый взрывом и распространением огня на рядом находящееся оборудование установки.

По данным пресс-службы предприятия, работа установки остановлена, пожар локализован, угроза распространения пламени отсутствует.

Второй удар был нанесен по объектам резервуарного парка сырой нефти. В результате удара оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, возгорания не произошло.

Пострадавших нет.

Ранее глава региона Василий Голубев сообщил, что о одной из версий, пожар на вакуумной установке Новошахтинского НПЗ возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. Он отметил, что на его территории обнаружены обломки двух беспилотников.

Утром 22 июня произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 кв. м. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в 10:50. К тушению привлекались от МЧС 53 человека личного состава и 19 единиц техники. Работа АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" приостановлена.