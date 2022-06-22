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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар возник после удара двух беспилотников

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Новошахтинский завод нефтепродуктов (Ростовская область) подтвердил, что пожар на предприятии возник после того, как беспилотные летательные аппараты нанесли удар по его технологическим объектам.

"Сегодня, 22 июня, в результате террористических действий со стороны западной границы Ростовской области был произведен удар двух беспилотных летальных аппаратов по технологическим объектам акционерного общества "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (АО "НЗНП"), в результате которых произошел взрыв с образованием пожара", - говорится в сообщении на сайте АО "НЗНП".

Отмечается, что первый удар был зафиксирован в 8:40, второй - в 9:23.

Первый удар пришелся по технологическому оборудованию установки по переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(I). В результате разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения произошел выброс углеводородного газа, сопровождаемый взрывом и распространением огня на рядом находящееся оборудование установки.

По данным пресс-службы предприятия, работа установки остановлена, пожар локализован, угроза распространения пламени отсутствует.

Второй удар был нанесен по объектам резервуарного парка сырой нефти. В результате удара оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, возгорания не произошло.

Пострадавших нет.

Ранее глава региона Василий Голубев сообщил, что о одной из версий, пожар на вакуумной установке Новошахтинского НПЗ возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. Он отметил, что на его территории обнаружены обломки двух беспилотников.

Утром 22 июня произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 кв. м. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в 10:50. К тушению привлекались от МЧС 53 человека личного состава и 19 единиц техники. Работа АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" приостановлена.

Завод проектной мощностью переработки до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году. В 2014 году было завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год, в 2015 году - второй установки первичной переработки нефти.

Предприятие реализует инвестпрограмму стоимостью 206 млрд рублей, которая предусматривает строительство комплекса глубокой переработки нефтяного сырья и средних дистиллятов стоимостью 127 млрд рублей, комплекса по производству автомобильных бензинов мощностью 894 тыс. тонн в год за 75 млрд рублей, а также строительство железнодорожного узла "Донецкий парк" и подводящей системы газоснабжения суммарной стоимостью 4 млрд рублей.

Между заводом и министерством энергетики РФ заключены соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и инвестиционное соглашение, которые предусматривают развитие вторичной переработки нефти и производство продукции, соответствующей стандартам евро-5.

Весной 2021 года стало известно, что владельцем 93% уставного капитала ООО "Юг Энерго", основным активом которого является нефтеперерабатывающее предприятие, стало ООО "Петон Инвест Технолоджи", входящее в группу "Петон", другая компания которого ранее заключила крупные контракты на модернизацию завода.

По данным ЮГРЮЛ на 22 июня 2022 года, "Петон Инвест Технолоджи" принадлежит 93% доли уставного капитала "Юг энерго", еще 7% - АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов".

По итогам 2021 года завод получил выручку по РСБУ в размере 168,386 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в 2020 году. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", этот показатель стал рекордным с момента создания компании в 2004 году. Чистая прибыль по итогам 2021 года сложилась в размере 3,095 млрд рублей, что в 5,7 раза больше, чем в 2020 году.

Новошахтинский НПЗ Ростовская область
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