Один из атаковавших ростовский НПЗ беспилотников задел громоотвод

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Один из беспилотников, атаковавших Новошахтинский завод нефтепродуктов, мог зацепиться за мачту громоотвода и упасть на территории предприятия, где произошел пожар, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Другой аппарат, возможно, стал причиной возгорания теплообменника", - сказал Голубев.

Он добавил, что Новошахтинский НПЗ оценивает ущерб и возможность возобновления работы.

"Мы рассчитываем, что максимально быстро последствия будут ликвидированы. Задача - в сжатые сроки восстановить работу предприятия", - приводятся в сообщении пресс-службы губернатора его слова.

На вакуумной установке нефтеперерабатывающего завода продолжают работать правоохранительные структуры.

Утром в среду, 22 июня, произошло возгорание в теплообменнике на заводе на площади 50 кв. м. Угроза распространения огня отсутствовала, пострадавших нет. В 10:47 мск было ликвидировано открытое горение, в 10:50 - пожар полностью потушен.