Суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве композитора Печникова

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Коллегия Новгородского областного суда в среду отменила оправдательный приговор по делу об убийстве композитора Леонида Печникова, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Новгородской области.

"Рассмотрев жалобы на приговор Валдайского районного суда от 7 февраля которым Алексей Прокофьев за недоказанностью был признан невиновным в убийстве Печникова, коллегия отменила это (решение) и направила дело в тот же суд на новое разбирательство в новом составе", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, Печников был убит в 2008 году. По данным СК, причиной преступления стало желание мошенников завладеть его квартирой в центре Москвы. 71-летнего композитора вывезли в Демянский район Новгородской области, убили и бросили на болоте. Его тело позже было найдено случайно.

Обвинение в убийстве предъявили Прокофьеву. Вину он не признал. Присяжные впоследствии также признали его невиновным.

Печников известен как автораразличных произведений для хоров и эстрадных оркестров, музыки к радиопередачам, фильмам, спектаклям, театрализованным эстрадным представлениям. Песни Печникова исполняли Иосиф Кобзон, Олег Анофриев, Алиса Фрейндлих и другие известные артисты.