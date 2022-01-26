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Присяжные признали невиновным фигуранта дела об убийстве композитора Печникова

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Присяжные в Валдайском районном суде единогласно признали новгородца Алексея Прокофьева невиновным в убийстве советского и российского композитора Леонида Печникова, сообщила представитель Новгородского областного суда Мария Воробьева.

Прокофьев оправдан по статье 105 УК (убийство). Предполагается, что в феврале суд огласит ему приговор.

По версии следствия, Печникова в 2008 году убили те, кто хотел завладеть его квартирой в центре Москвы. 71-летнего композитора вывезли в Демянский район Новгородской области, убили и бросили на болоте. Тело было найдено случайно.

Убийство вменили Прокофьеву. Суд над ним начался в сентябре 2021 года. Он вину не признал.

Печников писал музыку к радиопередачам, фильмам, спектаклям и эстрадным шоу, вещи для хоров и эстрадных оркестров. Его песни исполняли Иосиф Кобзон, Вадим Трошин, Нина Дорда, Олег Анофриев.

Леонид Печников Алексей Прокофьев Москва Новгород Новгородский областной суд Валдайский суд

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