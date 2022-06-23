Ведутся переговоры об обмене 77 российских моряков с выставленных на торги в Украине судов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обсуждается возможность обмена 77 российских моряков с восьми гражданских судов, приписанных к российским портам, которые задержаны на Украине.

"Я занимаюсь гражданскими лицами. Буквально вчера разговаривала с украинской стороной по поводу наших 77 моряков, которые находятся там в достаточно сложном положении, потому что корабли выставлены на продажу, и они могут оказаться на берегу. Но проговариваем возможность их обмена", - сказала Москалькова в четверг "Интерфаксу".

Ранее Москалькова сообщала, что на Украине удерживаются 77 российских моряков с восьми гражданских судов, приписанных к российским портам. По словам омбудсмена, они задержаны в порту Измаила. Позже она сообщила, что российские корабли выставлены на торги.