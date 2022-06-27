Госдума проведет слушания по вопросам развития системы высшего образования в РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Госдуме в понедельник пройдут парламентские слушания по вопросам развития системы высшего образования в РФ, сообщили в пресс-службе палаты парламента.

Слушания пройдут под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина, в дискуссии примут участие ректоры и преподаватели ведущих российских вузов, представители студенческого сообщества, работодателей, региональных органов власти, эксперты, лидеры фракций, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщили в пресс-службе.

Провести широкую дискуссию по теме возможного выхода РФ из Болонской системы было предложено на пленарном заседании Думы 7 июня.

Тему позже комментировал Володин в свое телеграмм-канале.

"Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования", - написал Володин.

Планы выхода РФ из Болонской системы

Ранее Валерий Фальков заявил, что Россия отойдет от Болонской системы подготовки кадров в вузах и будет формировать свой порядок обучения, который ориентирован на специалитет. Его поддержало Минпросвещения, где сообщили о готовности взаимодействовать с Минобрнауки по переходу обучения в педагогических вузах на специалитет уже с 1 сентября.

Фальков считает, что переход к национальной системе подготовки кадров в вузах не будет долгим. Он сообщил, что к 2023 году количество программ специалитета увеличится, тогда как количество программ бакалавриата и магистратуры сократится.

Впервые об отказе от Болонской системы заявил в середине марта председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, который на фоне введенных в отношении РФ западных санкций сказал, что присоединение к данному процессу не оправдало себя.

РФ стала участником Болонского процесса в 2003 году.