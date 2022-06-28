У президента Адвокатской палаты Удмуртии дома и на работе проводят обыски

По сведениям защиты, уже 28 июня Дмитрия Таланова должны этапировать в Москву

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Дома и в офисе у президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, который защищает обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, проходят обыски, сообщил "Интерфаксу" его защитник Павел Биянов.

"Известно, что его сегодня этапируют в Москву, - добавил он. - Обыски проводятся по месту жительства у него и в адвокатской палате - по месту работы".

Биянов отметил, что сейчас Талантов задержан, обвинение ему не предъявлено, точные фактические обстоятельства дела пока защите не известны.

О задержании Талантова стало известно ранее во вторник. Затем эту информацию подтвердил московский главк СК и отмеил, что адвокат проходит по делу, возбужденному по пункту "д" части 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти). В пресс-релизе СК также упоминаются обыски у Талантова и решение доставить его в Москву.

По версии следствия, в апреле 2022 года подозреваемый на своей странице в соцсети "под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции". "Таким образом, своими публикациями он дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы РФ", - говорится в сообщении.

В Федеральной палате адвокатов "Интерфаксу" сообщили, что разбираются в ситуации.

Подзащитному Талантова Ивану Сафронову вменяются два эпизода государственной измены (ст. 275 УК). Остающийся в должности советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике журналист находится под арестом с 7 июля 2020 года.

Еще один из адвокатов Сафронова Иван Павлов (признан в России СМИ-иноагентом) в сентябре 2021 года покинул Россию после того, как стал фигурантом уголовного дела о разглашении тайны следствия.