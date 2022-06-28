В Удмуртии задержан адвокат, защищающий журналиста Сафронова

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Удмуртии президента региональной адвокатской палаты Дмитрия Талантова, защищающего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

"Задержан Дмитрий Талантов - президент адвокатской палаты Удмуртии. (...) Он был задержан накануне своего вылета в Москву. Сейчас Талантов находится в Следственном комитете Удмуртии", - сообщил во вторник правозащитный проект "Первый отдел", адвокаты которого защищают Сафронова.

Причина задержания неизвестна, отметили в проекте.

Официальными комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В прошлом году фигурантом уголовного дела стал другой адвокат Сафронова - Иван Павлов (признан в РФ СМИ-иноагентом). Ему было вменено разглашение тайны следствия и по решению суда избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сейчас адвокат находится за границей.