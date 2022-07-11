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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга страны до 18 июля

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU -Росавиация в 23-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 18 июля.

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"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.

Росавиация
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