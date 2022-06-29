Путин в Ашхабаде примет участие в Каспийском саммите

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду посетит Ашхабад, где примет участие в шестом Каспийском саммите.

Москва рассчитывает, что лидеры, участвующие в саммите, подтвердят стратегический характер многостороннего сотрудничества на Каспии и приверженность принципам, зафиксированным в конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии поездки Путина в Ашхабад, заявил, что благодаря коллективным усилиям прибрежных государств, Каспийский регион в целом характеризуется стабильным и бесконфликтным, а между прикаспийскими соседями поддерживается весьма высокий уровень доверия и взаимопонимания по ключевым вопросам сотрудничества. "И вообще, на Каспии царит в целом атмосфера дружбы и сотрудничества", - сказал он.

И добавил: "Мы ожидаем, что переговоры в Ашхабаде приведут к тому, что будет подтвержден стратегический характер многостороннего сотрудничества на Каспии, а главное - будет подтверждена приверженность принципам взаимодействия, которые были зафиксированы в конвенции о правовом статусе Каспийского моря".

Россия придает Конвенции первостепенное значение, она является определяющим и важнейшим международным документом в контексте Каспия, сказал Ушаков.

В акте закреплены суверенные права прибрежных стран, ресурсы водоема, исключительная компетенция прибрежных стран в решении всех вопросов, которые касаются жизнедеятельности в Каспийском море. "А главное, фиксируется неприсутствие на Каспии нерегиональных вооруженных сил. В России, в Москве придают очень большое значение скорейшему вступлению конвенции в силу. Она ратифицирована всеми странами, кроме Ирана, и мы на этот счет ведем с иранскими коллегами интенсивную работу практически во всех контактах, на высоком уровне этот вопрос, естественно, затрагивается", - сказал помощник президента РФ.

Реализация договоренностей, зафиксированных в конвенции, заметил он, является залогом использования Каспийского моря в мирных целях, укрепления стабильности и безопасности региона, его благополучия и устойчивого развития.

По приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в саммите примут участие и президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Эбрахим Раиси, Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Российская сторона ожидает, что по итогам саммита в Ашхабаде будет принято коммюнике шестого Каспийского саммита, в котором будут изложены согласованные позиции "пятерки" по дальнейшему развитию сотрудничества в регионе.

ДВУСТОРОННЯЯ ПОВЕСТКА

"На полях" саммита у президента РФ запланированы двусторонние встречи. Путин проведет беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Ирана Ибрахимом Раиси, а также с нынешним и прошлым президентами Туркменистана.

В день проведения саммита предыдущему президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову, которому принадлежит важная личная роль в становлении сотрудничества каспийских стран, исполняется 65 лет. "Путин специально проведет встречу со спикером верхней палаты парламента Туркменистана (Гурбангулы Бердымухамедовым - ИФ) и лично его поздравит, поговорит по различным делам", - рассказал помощник президента.

Позже состоится общение с действующим президентом республики Сердаром Бердымухамедовым, который совсем недавно посещал Москву с первым официальным визитом.

"С ним будет краткая беседа, после чего предусматривается участие в шестом Каспийском саммите. А после его завершения наш президент проведет две двусторонние встречи: с президентом Азербайджана Алиевым и президентом Ирана Раиси", - сказал Ушаков.

Говоря о формате предстоящего саммита, помощник президента сообщил, что форум состоит из двух заседаний - в узком составе обсуждение пройдет в закрытом режиме, а позже пройдет заседание в расширенном составе.