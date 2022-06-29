Около 81 тыс. га леса горит в Якутии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - На территории Якутии зафиксировано 59 лесных пожаров на площади 80,889 тыс. га, сообщает оперштаб республики.

Пожары зафиксированы в Мирнинском, Алданском, Томпонском, Нерюнгринском, Усть-Майском, Оленекском, Олекминском, Сунтарском, Хангаласском, Амгинском, Верхоянском, Жиганском и Ленском районах.

"Обслуживаются 20 лесных пожаров на площади 53,79 тыс. га. Из них 11 находятся в зоне контроля", - говорится в сообщении.

В тушении пожаров принимают участие 691 человек, задействовано 40 единиц техники.

По данным региональных властей, наиболее сложная обстановка складывается в Алданском, Усть-Майском и Мирнинском районах. Это связано с большими территориями районов и грозовой активностью.

Как отметил заместитель руководителя ФБУ "Авиалесоохрана" Андрей Ерицов, из-за удаленности пожаров, возникающих по причине гроз, при тушении специалисты проводят взрывные работы при прокладке опорных заградительных полос.

В республике продолжает работу самолет Ан-26 "Циклон" со специальным подвесным оборудованием "Веер" по искусственному вызыванию осадков.

Как сообщалось, в середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары. В 2021 году в Якутии площадь всех зарегистрированных с начала сезона возгораний превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га. В этом году в регионе, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается жаркое лето.

В регионе объявлен режим ЧС в лесах регионального характера.