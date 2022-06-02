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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

В Комсомольске-на-Амуре кладбище снова закрыли из-за медведей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Комсомольске-на-Амуре городское кладбище снова закрыли со 2 июня из-за появления медведа на одном из его участков, сообщила мэрия города.

Горожан попросили не ходить на кладбище, пока его не откроют официально.

Спецкомбинат коммунального обслуживания уже вызвал охотоведов.

Медведи каждый год периодически приходят на городское кладбище, которое расположено близко к лесу. Животных привлекает запах свежих захоронений, они ломают надгробия и разрывают могилы. Очевидцы наблюдали на погосте и бурых, и гималайских медведей. Специалисты отмечают, что людей они не боятся. Местные СМИ объясняют, что кладбище большое, в нем больше ста кварталов, огородить его целиком было бы дорого.

Летом 2021 года на кладбище в поисках пищи зашла медведица с потомством.

Отстрел решает проблему временно, до прихода новых животных.

Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край
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