Москалькова призвала создать госпрограмму долгого пребывания эвакуированных из Донбасса

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова считает необходимым создание госпрограммы долгосрочного пребывания в стране эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины. Она заявила об этом в Госдуме.

"Сегодня очень сложной и важной является проблема, связанная с их долгосрочным пребыванием и статусом. Нам известно, что правительство разрабатывает закон об убежище и просила бы вас считать его первоочередным. Второй важной проблемой является создание государственной программы длительного пребывания эвакуированных на нашей территории. Думаю, что это, а также решение вопроса об обмене гривен на рубли с устранением ограничения, которое есть, может решить эту проблему", - сказала Москалькова.

Власти ДНР и ЛНР с 18 февраля объявили эвакуацию женщин, детей и стариков в Россию. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на территории Украины. По данным российского Минобороны, с конца февраля в Россию с с Украины прибыли более 2 млн человек.