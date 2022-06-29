Доску литовскому писателю в Советске сняли, выявив нарушение при ее установке

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мемориальную доску литовскому писателю Видунасу демонтировали в Советске на законных основаниях: оказалось, ее установили с нарушением закона, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

"Ранее администрация Советска в ответ на обращение граждан выяснила, что в свое время при ее установке был нарушен закон. Инициаторы не получили соответствующего решения местного Совета депутатов и согласования Совета по культуре. Недавно Совет депутатов Советска принял решение о демонтаже памятной доски и передаче её в музей города", - сказал Лысков.

По его словам, в этой ситуации главе города надо было "известить об этом решении жителей, а не сводить все к публикации в социальной сети, претендуя на оригинальность одной пояснительной фразы. Кстати, она не отражает действительности и не говорит о сохранности памятной доски. Надеемся, что общественный резонанс от этой истории станет хорошим уроком для муниципальных властей и депутатов".

По словам Лыскова, авторы обращения предлагали на месте доски Видунасу установить доску герою Отечественной войны 1812 года Денису Давыдову, который также имел отношение к истории прусского Тильзита, он посещал город в 1807 года во время подписания Тильзитского мира.

"Но для этой установки должно быть соответствующее решение Совета депутатов, чтобы через некоторое время и она не отправилась в городской музей, посвященный знаменитому Тильзитскому миру", - заключил чиновник.

Видунас (Вильгельм Староста) (1868 - 1953) - литовский писатель, драматург, философ. Мемориальная доска была установлена на доме, в котором он жил с 1933 по 1944 год, когда Советск назывался еще Тильзитом.

В середине июня Литва, в связи с мартовскими санкциями, ограничила транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию.

27 июня глава администрации Советска Евгений Макаров выложил во "ВКонтакте" видеозапись аккуратного демонтажа доски Видунасу. На вопрос, почему доску снимают, он коротко ответил: "Уничтожают". Затем в другом посте он дал ссылку на статью в Википедии о Денисе Давыдове и добавил: "Товарищи попросили вместо Видунаса".