Три человека пострадали при жесткой посадке пожарного вертолета в Якутии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В результате жесткой посадки в Алданском лесничестве Якутии вертолета Ми-8, перевозившего лесных пожарных, пострадали три человека, погибших и тяжело раненных нет. Об этом сообщила в среду пресс-служба Рослесхоза.

"Сегодня вертолет местной авиакомпании, работавший на передислокации лесопожарных групп с пожара на пожар в Алданском лесничестве, совершил жесткую посадку. Пострадали три человека, погибших нет. За ними уже вылетели два вертолета. Сейчас проводится разрубка площадки для их посадки", - цитирует пресс-служба слова замглавы Рослесхоза Алексея Венглинского.

По данным ведомства, на борту вертолета находились 23 человека, включая трех членов экипажа, летчика-наблюдателя и 19 работников Парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС), погибших и тяжело пострадавших среди них нет.

Как сообщалось ранее, вертолет Ми-8, принадлежащий "Полярным авиалиниям" и задействованный в тушении лесных пожаров, совершил жесткую посадку в Якутии. Для оказания помощи в район был направлен борт Ан-26.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) "Интерфаксу" сообщили, что вертолет Ми-8 направлялся из поселка Усть-Майского в Алданский район и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагды, разрушившись при столкновении с землей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). На место выехала следственная группа. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Это уже третье авиапроисшествие в Якутии за последние 8 дней.

До сих пор не найден пропавший в Якутии самолет Ан-2, который утром 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На его борту, по предварительным данным, находились три человека - два члена экипажа, один пассажир и 1 тонна груза. Пропавший самолет принадлежит частной компании ООО "Техсервис".

22 июня самолет-зондировщик Ан-30М (предназначенный для искусственного вызывания осадков) московской компании "Регион 98" совершил жесткую посадку в Якутии при выполнении коммерческого рейса. На борту находились семь человек и 6,3 тонны груза, в основном продукты. Самолет получил критические повреждения и восстановлению не подлежит. Находившиеся на борту люди остались живы, двое из них госпитализированы с травмами, пятерым назначено амбулаторное лечение.

Из-за ситуации с лесными пожарными с 28 июня в Якутии введен режим ЧС.