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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

На базе 30 российских вузов создадут инженерные школы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В России отобраны 30 университетов, на базе которых создадут инженерные школы, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Он уточнил, что вузы отобраны среди 89 университетов из 45 регионов. Победители получат гранты - каждый по 84,5 млн рублей в 2022 году. Необходимые для этого средства в общей сложности более 2,5 млрд рублей заложены в федеральном бюджете.

"Всего на этот проект предусмотрено свыше 30 млрд рублей на ближайшие два с половиной года", - заявил премьер.

Кроме того, в проект будут привлекаться и частные инвестиции - высокотехнологичные компании планируют направить в этом году около 4 млрд рублей.

"Инженерные школы помогут развитию инновационных производств внутри страны, что обеспечит лучшим выпускникам интересную и перспективную работу и укрепит экономический суверенитет нашей страны", - подчеркнул премьер.

Правительство Михаил Мишустин
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