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Петербургским ведущим предприятиям не хватает 10 тысяч инженеров

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге запустили проект передовых инженерных школ при университетах города, сообщил журналистам в четверг вице-губернатор Владимир Княгинин. Он отметил, что ведущим предприятиям города не хватает десяти тысяч инженеров.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университет".

"Туда входят две программы: 2030 - это отбор ведущих исследовательских университетов, чтобы зафиксировать передовые позиции в отраслевом производстве вузов страны, в Петербурге в программу вошли 11 вузов. Второй проект - передовые инженерные школы при вузах. Проект подписан, ждем финансирования", - сказал Княгинин.

Он добавил, что в Петербурге проект будет реализован в Политехническом, Морском техническом университетах и в ИТМО.

"На начало года по ведущим предприятиям незакрытый дефицит 10 тысяч человек. Основной акцент в проекте выносится на передовые технические решения. Меняется способ подготовки инженеров. Речь не о гранте для вуза в целом, а именно об инженерных школах. Мы начинаем влиять на всю страну, мы узел, стягивающий регионы. У нас 270 тысяч заявлений от возможных студентов по новым образовательных программам проекта", - отметил вице-губернатор.

Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин подчеркнул, что Петербург - мозг и сердце отечественного судостроения. "Это возможность создать внутри "корабелки" элитное обучение кораблестроителей. Раньше мы не могли этого позволить, так как это дорого. 2 млн рублей теперь мы можем тратить в год на одного облучающегося. Подготовлено пять новых магистерских программ", - пояснил ректор.

По его словам, вуз будет готовить проектантов. Они будут придумывать новые проекты кораблей, атомных подводных лодок. Кроме того, инженерная школа обучит технологов. Занятия начнутся уже в сентябре и будут проходить, в том числе, на заводах.

"Существует очень большая нехватка современных квалифицированных инженерных кадров. Мы готовим 70% от потребности. 30% не закрывается по стране", - посетовал Туричин.

Петербург Владимир Княгинин Глеб Туричин
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