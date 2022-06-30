Путин заявил об отсутствии ограничений для экспорта удобрений и продовольствия из РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия не вводила никаких ограничений на экспорт удобрений и продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу сразу же отметить, что у нас нет никаких ограничений на вывоз удобрений", - сказал Путин в четверг на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Путин признал, что в начале прошлого года власти РФ задумывались о том, чтобы сперва обеспечить удобрениями собственное сельское хозяйство. "Но на сегодняшний день объемы производства удобрений в России таковы, что у нас нет никаких ограничений на поставки этого продукта на внешний рынок", - сказал президент РФ.

По словам Путина, "то же самое касается и продовольствия".

Так он отреагировал на слова Видодо, выразившего надежду, что Россия "не продлит запрет на экспорт зерна, в том числе, пшеницы и не введет другие ограничения на удобрения".