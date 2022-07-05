Ректор РАНХиГС Владимир Мау обжаловал домашний арест

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в особо крупном мошенничестве ректор РАНХиГС Владимир Мау подал апелляционную жалобу на решение суда о его помещении под домашний арест, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тверского суда Москвы во вторник.

"Нам поступила накануне вечером апелляционная жалоба на домашний арест Владимира Мау от его защитника - Алексея Дудника", - сказали в пресс-службе.

В суде отметили, что в настоящий момент апелляционная жалоба пока не назначена к рассмотрению в Мосгорсуде.

30 июня Тверской суд Москвы поместил Мау под домашний арест сроком до 7 августа. По данным суда, Мау инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Ранее столичный главк МВД сообщил, что Мау предъявлено обвинение в хищениях средств академии.

По данным полиции, Мау "проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц".

Позднее в пресс-службе РАНХиГС "Интерфаксу" сообщили, что оказывают следствию всестороннюю поддержку и помощь.