Российский экологический оператор предложил повысить экосбор для текстильных отходов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В России из-за недостатка профильных предприятий возможна переработка лишь около 1% всех образующихся текстильных отходов, поэтому необходимо увеличить ставку экосбора для такого вида отходов, заявляет Российский экологический оператор (ППК "РЭО").

"В РЭО проанализировали сферу переработки текстиля в РФ и выяснили, что по всей стране действует менее 50 компаний-переработчиков, а их мощности небольшие. Объемы образования текстиля - 1,9 млн тонн в год, при этом мощностей для утилизации отходов из текстиля достигают 18 тысяч тонн", - сообщает в понедельник пресс-служба РЭО.

Для увеличения вторичного использования текстиля в России необходимо провести реформу механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и увеличить ставку экосбора, считает директор по устойчивому развитию ППК "РЭО" Игорь Забралов.

"Необходимо пересмотреть ставки экосбора в сторону увеличения, соответствующие документы уже подготовлены. Нынешняя ставка экосбора на текстильные отходы не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Она была принята еще в 2015 году, и сейчас не соответствует реальным затратам на сбор и утилизацию. В России в год перерабатывается менее 1% образующихся отходов текстиля. Хотя спрос на изделия из переработанного текстиля сейчас большой", - цитирует Забралова пресс-служба.

В РЭО напомнили, что запущенный в РФ с 2014 года механизм РОП предполагает ответственность производителя товара за его последующую утилизацию одним из трех способов: он может заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно.

При этом нормативы утилизации в 5-10% ввели лишь в 2016-2017 годах и лишь для отдельных товаров, не затрагивая упаковку, составляющую более половины всего образующегося в России мусора.

30 декабря 2021 года пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщила о подготовке законопроекта о реформе расширенной ответственности производителей. Документ предусматривает ежегодное увеличение норматива утилизации всех видов товаров помимо упаковки (она должна утилизироваться полностью) на 10% начиная с 2023 года, увеличение экосбора и его прогрессивный расчет (в зависимости от достигнутого процента норматива и типа товара), создание единого реестра лиц, ведущих утилизацию отходов, и их отчетность.

Также, согласно поправкам, с 1 января 2025 года будет запрещена реализация товаров и упаковки, если данные об их производителях и утилизаторах не внесены в реестр.