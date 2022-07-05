В "КАМАЗе" заявили, что высшее образование в РФ не отвечает запросам автопрома

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сложившееся в России классическое высшее образование не удовлетворяет запросам ПАО "КАМАЗ" в вопросах получения специалистов, считает замгендиректора "КАМАЗа" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина.

"Что нам мешает сейчас получать специалистов тех, которые будут решать проблемы компании? (. . .) Мы – лидеры отрасли, мы реализуем у себя все тренды и тенденции мирового автопрома. Но, к сожалению, есть вещи, которые нам очевидно мешают. И высшее образование – классическое, которое есть сейчас, которое сложилось в стране, – не удовлетворяет нашим потребностям и запросам", - заявила Халиуллина на сессии "Образование 4.0" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге во вторник.

В том числе, по этой причине, отметила замгендиректора "КАМАЗа", предприятие участвует в программе передовых инженерных школ.

"Формирование и подготовка инженеров будущего, инженеров, актуальных для нас, своевременно – для нас это не пустые слова, это объективность, с которой мы живем, от которой зависит будущее компании", - подчеркнула она.

Первой проблемой Халиуллина назвала скорость синхронизации запросов бизнеса и возможностей вузов.

"Индустрия 4.0 предполагает предиктивное предложение товаров и услуг для потребителей со стороны бизнеса. Классический вуз, классическая школа все-таки не предлагают быстрых изменений, и в результате у нас разрыв: мы идем вперед, нарабатываем компетенции, отвечаем на запросы потребителей, а вуз идет по классической системе в своей парадигме", - сказала специалист.

Кроме того, по ее мнению, проблемой является и отсутствие специалистов в регионах: уроженцы регионов, оканчивая вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других агломераций, не возвращаются в родные края. "Это не вопрос зарплаты или интересных задач – у нас уже все на уровне. (Это - ИФ) проблема инфраструктуры и социальной среды. (. . .) Например, уезжают из Набережных Челнов до 70% детей, окончивших (школу - ИФ), как правило, хорошо, с высокими баллами. Они уезжают и потом не возвращаются", - сказала Халиуллина.

Специалист также обозначила, что проблемой являются контрольные цифры приема абитуриентов в вузы.

"Мы дисциплинированно, будучи большой компанией, собираем эти цифры по специальностям, которые нам нужны, передаем их в министерство образования, вузам. А дальше в какой-то непонятной для нас логике формируются контрольные цифры приема, потом, по результатам, еще по более непонятной логике готовят специалистов. Если переложить на бизнес-логику, это все равно что заказчик пришел к нам и сказал: "Ребят, нам нужен самосвал в августе", а мы ему пожарную машину в июле следующего года отдаем. (. . .) Мне кажется, это достаточно большая проблема нашего актуального образования", - резюмировала Халиуллина.