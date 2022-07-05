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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Охранника сочинского пляжа арестовали по подозрению в избиении отдыхающего

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суд Адлерского района Сочи избрал меру пресечения в виде ареста одному из фигурантов дела об избиении отдыхающего на пляже, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края во вторник.

"Рассмотрев материалы дела, исследовав данные о личности подозреваемого, суд согласился с доводами следствия и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток - до 3 сентября текущего года включительно", - говорится в сообщении.

На допросе мужчина не признал свою вину. Вместе с ним по уголовному делу по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство) проходят еще двое подозреваемых.

Из материалов, предоставленных суду, следует, что 3 июля на пляже пансионата "Фрегат" фигуранты дела по надуманному поводу, демонстрируя свое мнимое превосходство, умышленно вступили в драку, подыскав для этого предметы, используемые в качестве оружия.

По данным местных СМИ, пострадавшим оказался 23-летний турист из Белоруссии, чемпион Минска по самбо. Он вступился за своих младших сестер-блогеров, которым сделали замечание охранники. Им якобы не понравилось, что девочки стали раздавать на пляже нарезанный арбуз и снимать это на видео. В конфликте участвовали несколько человек.

Сочи
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