Арестованы еще два участника драки на пляже в Сочи

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суд Адлерского района Сочи отправил под арест еще двух фигурантов дела об избиении отдыхающего на пляже, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края во вторник.

"Второй и третий участник драки на пляже "Фрегат" заключены под стражу", - говорится в сообщении.

Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Из материалов суда следует, что 3 июля фигуранты, находясь на территории пляжа пансионата "Фрегат", не имея никаких оснований, по надуманному поводу, демонстрируя мнимое превосходство, подыскав предметы, используемые в качестве оружия, умышленно вступили в драку.

"Адлерский районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток до 3 сентября", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что арестован первый из участников конфликта. Изначально были задержаны четыре человека. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ.

По данным местных СМИ, пострадавшим оказался 23-летний турист из Белоруссии, чемпион Минска по самбо. Он вступился за своих младших сестер, которым охранники сделали замечание за то, что раздавали на пляже нарезанный арбуз и снимали это на видео.