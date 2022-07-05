СКР расследует дело о массовой драке с пострадавшими у кафе в Ковдоре

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В ночь на 3 июля в Ковдоре у одного кафе произошла массовая драка, пострадали четыре человека, в полицию доставили восемь участников. По факту в МВД возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК), расследование передано в Следственный комитет, сообщили в главке СК по Мурманской области.

Следователи и полицейские выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают участников драки.

Губернатор региона Андрей Чибис 5 июля сказал журналистам, что зачинщики драки установлены, "по ним проводится работа".

Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, на месте происшествия работает замгубернатора Эрик Хисматуллин (также возглавляет областной комитет по обеспечению безопасности населения, ранее возглавлял региональное управление Росгвардии - ИФ).

На следующую ночь после драки на улицы Ковдора вышли десятки местных жителей, видеозаписи и трансляции происходящего публиковали в интернете очевидцы и местные СМИ. Участники схода выкрикивали ксенофобские лозунги в адрес одной из сторон конфликта.

После этого полиция усилила патрулирование улиц в Ковдоре.

В региональном управлении Росгвардии добавили, что сотрудники ведомства "оказывают содействие полицейским в обеспечении общественного порядка" в Ковдоре.

Прокуратура Мурманской области пообещала 5 июля провести в Ковдоре прием граждан для обсуждения событий ночи с 3 на 4 июля, сообщила администрация Ковдорского округа в соцсетях.

В Мурманской областной общественной организации "Культурный центр "Азербайджан" (КЦ "Азербайджан") отметили, что причина инцидента не в межнациональных отношениях.

"По нашей информации, произошла провокация. На самом деле это продолжение событий двухлетней давности, когда группы местных ребят нашим землякам сожгли машины и вымогали деньги. Наши отказываются платить", - рассказал агентству председатель КЦ "Азербайджан" Афил Гусейнов.

Помощник председателя КЦ "Азербайджан" Гусейналы Гусейнов добавил, что всего в Ковдоре проживает около 50 азербайджанцев. Они не покинули город после ночных событий, но остаются на связи с руководством КЦ.

"Эта ситуация в центре внимания всех структур. Сегодня мы приглашены на рабочую встречу с губернатором Мурманской области", - сказал он.