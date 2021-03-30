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Врио пензенского губернатора посетит село Чемодановка, где был этнический конфликт

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что в ближайшее время намерен приехать в село Чемодановка, где летом 2019 года разгорелся конфликт между местными жителями и проживающими там цыганами.

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"В целом, если оценивать этноконфессиональную, межнациональную ситуацию в регионе, то она спокойная, каких-либо конфликтов на сегодняшний день не происходит. Одновременно мы продолжаем работу по той конфликтной ситуации в Чемодановке, вы, наверное, помните", - сказал Мельниченко во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям, которое провел президент РФ Владимир Путин.

13 июня 2019 г. между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. Конфликт в селе, по информации местных СМИ, разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. В связи с конфликтом было возбуждено уголовное дело по ряду особо тяжких статей.

По словам врио губернатора, была разработана "дорожная карта" по социально-экономическому развитию этого населенного пункта. "Планирую в ближайшее время выехать в Чемодановку и, соответственно, проверить то, как эта "дорожная карта" реализовывается", - сказал Мельниченко.

Пензенская область Олег Мельниченко

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