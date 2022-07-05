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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В Ростуризме после инцидента в Сочи заговорили о создании туристической полиции

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ростуризм рассматривает вопрос создания туристической полиции после инцидента на пляже "Фрегат" в Сочи, где сотрудники избили отдыхающего, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

"Если турист нарушает порядок, значит нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд. Подобное в принципе недопустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар курортного сезона - вообще за гранью. Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте. И, думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах", - сказала Догузова журналистам.

Она также отметила правильность решения администрации Сочи о расторжении договора с арендатором пляжа.

В минувшие выходные сотрудники пляжа "Фрегат" избили 23-летнего туриста. Злоумышленники нанесли молодому человеку множественные удары и скрылись с места происшествия. Позже их задержали, все трое были заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

По данным местных СМИ, пострадавшим оказался 23-летний турист из Белоруссии, чемпион Минска по самбо.

Ростуризм Зарина Догузова Сочи
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