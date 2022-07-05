Найдено тело второго пропавшего горняка в кузбасской шахте "Распадская-Коксовая"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили погибшим второго пропавшего горняка в шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, где произошел обвал после землетрясения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Как сообщалось, во вторник на одном из участков шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе обрушилась горная порода после землетрясения. Пострадали двое рабочих, еще двое пропали без вести. Позже было обнаружено тело одного из двух пропавших.

Прокуратура области по факту обрушения горной породы организовала проведение проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

ПАО "Распадская" (входит в Evraz) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2021 года в 1,8 млрд тонн.