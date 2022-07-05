Источник сообщил о гибели одного из пропавших горняков в шахте "Распадская-Коксовая"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили погибшим одного из двух пропавших горняков в шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, где произошел обвал после землетрясения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Обнаружено тело одного из пропавших шахтеров. Поиски второго продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Позднее пресс-служба главного управления МЧС по Кемеровской области подтвердила, что спасатели обнаружили погибшим одного из двух пропавших горняков.

Как сообщалось, во вторник на одном из участков шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе обрушилась горная порода после землетрясения. Пострадали двое рабочих, еще двое пропали без вести. Прокуратура области по факту обрушения горной породы организовала проведение проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

ПАО "Распадская" (входит в Evraz) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2021 года в 1,8 млрд тонн.