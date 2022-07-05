Что произошло за день: вторник, 5 июля

Гибель горняков в шахте "Распадская-Коксовая", обсуждение слияния "Норникеля" и "Русала", ливень с грозой в Москве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Шойгу заявил об уничтожении 170 иностранных наемников за 10 дней. По его данным, Украина уже получила от стран Запада более 28 тысяч тонн военных грузов, часть оружия уходит на Ближний Восток. В ходе селекторного совещания в Минобороны РФ он заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине до полного выполнения задач, главные приоритеты - "сохранение жизни и здоровья подчинённого личного состава, исключение угрозы безопасности гражданского населения".

- Йенс Столтенберг заявил о старте ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

- Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде. Сокращение касается не производственного персонала "ГАЗа" и не производственной площадки, на которой велась контрактная сборка моделей VW, а только собственных сотрудников "Фольксваген Груп Рус".

- Двое горняков погибли в результате ЧП в шахте после землетрясения в Кузбассе. На момент обрушения породы в шахте "Распадская-Коксовая" находилось 190 человек, их всех подняли на поверхность, за исключением двоих, с которыми была потеряна связь. Позднее были обнаружены их тела.

- Владимир Потанин дал согласие на переговоры по началу слияния "Норникеля" и "Русала". В интервью РБК бизнесмен заявил, что синергии в бизнесе компаний по-прежнему не видит, но отметил другие факторы - "это устойчивость, это "зеленая" повестка".

- Принят закон о дополнительном изъятии средств у "Газпрома" через "нашлепку" к НДПИ. Речь идет о ежемесячной выплате 416 млрд рублей в период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года.

- Во Франции отмечается рост заболеваемости коронавирусом. За сутки число выявленных случаев заражения превысит 200 тысяч. По данным Минздрава страны, за прошедшую неделю выявили около 120 тысяч заболевших, но вирус начинает распространяться все быстрее. Премьер-министр Элизабет Борн предложила вернуть санитарные пропуска на границах.

- Задержан проректор Российской таможенной академии Залим Керефов. Его подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере. По данным источника, при обыске у проректора нашли несколько килограммов синтетических веществ.

- В Москве прошел ливень с грозами. На восток столицы за час с небольшим обрушилось более 30% месячной нормы осадков, к ночи в городе может выпасть более половины месячной нормы осадков.

- Территория около британского посольства в Москве переименована в "Площадь ЛНР". Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление.

- Новак Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона-2022. Он сыграет с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) - Кэмерон Норри (Великобритания).