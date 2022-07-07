Суд приостановил на 90 суток горные работы в шахте "Распадская-Коксовая"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Суд в Кемеровской области приостановил горные работы на шахте "Распадская-Коксовая" (входит в ПАО "Распадская", Evraz), где на этой неделе после землетрясения произошло обрушение горной породы, сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

"Решение суда - 90 суток (приостановки работы - ИФ)", - написал он, указав, что в результате ЧП произошла деформация пород кровли и боков выработки вентиляционного штрека.

Как сообщалось, 5 июля на одном из участков шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе обрушилась горная порода после землетрясения. Пострадали двое рабочих, еще двое пропали без вести. Позже было обнаружено тело одного из двух пропавших.

По словам Виля, Ростехнадзор за неделю нашел еще ряд нарушений на угольных предприятиях Кузбасса. Так, на четверо суток были приостановлены доставочные работы от магистрального конвейерного штрека до вентиляционного штрека ООО "Шахта Сибирская". Компания, как посчитало ведомство, не осуществляла контроль рудничной атмосферы.

Ростехнадзор также приостановил работу разрезной печи в филиале АО "Черниговец" шахты "Южная". Там ведомство нашло нарушения в работе системы аэрогазового контроля, а тупиковая часть горной выработки не была изолирована средствами локализации взрывов.

ПАО "Распадская" объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2021 года в 1,8 млрд тонн.