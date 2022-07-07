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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Матвиенко заявила о готовности Совфеда рассмотреть обращения ЛДНР о вхождении в состав РФ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации готов в любое время рассмотреть обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав РФ в случае проведения референдумов в этих республиках, заявила председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.

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"Если жители Донецка, Луганска, других территорий, областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках своих обязанностей, полномочий, конечно же, рассмотрим этот вопрос", - сказала Матвиенко в четверг на пресс-конференции.

"Когда пройдут референдумы, а это будут решать парламенты, мы готовы в любое время собраться и рассмотреть обращения", - добавила председатель Совета Федерации.

"Не надо торопить события, будем ждать решения жителей этих регионов", - сказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко Совет Федерации ДНР ЛНР
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