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Представителей избиркомов ДНР и ЛНР пригласили на семинар ЦИК России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России пригласил представителей избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик на семинар-совещании перед единым днем голосования в сентябре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК.

Их пригласили после того, как они попросили ЦИК помочь в восстановлении их избирательных систем.

ЦИК проведет семинар-совещание с участием председателей избирательных комиссий субъектов РФ в преддверии единого дня голосования 11 сентября.

"В свободном и открытом режиме участники мероприятия обсудят использование современных технологий в ходе избирательных кампаний, существующие стандарты избирательной системы РФ и их реализацию, а также способы наиболее эффективного восстановления дееспособности избирательных систем ЛДНР", - сообщили в комиссии.

Центризбирком ДНР ЛНР
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