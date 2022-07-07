Васильев заявил об отсутствии необходимости вводить мобилизационную экономику

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что нет необходимости вводить в России мобилизационную экономику.

"В сегодняшней ситуации вводить мобилизационную экономику, понятно, не придется и не надо, но, с другой стороны, мы методы мобилизационной экономики буквально недавно рассматривали и принимали по ряду направлений", - сказал Васильев на встрече с руководителей фракций Госдумы с президентом РФ в четверг.