Рогозин обвинил США в политизации космоса

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - США следует снять санкции с предприятий "Роскосмоса" прежде чем обвинять РФ в политизации Международной космической станции (МКС), заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Будем делать на российском сегменте всё, что считаем нужным и полезным. А западным партнёрам советую отменить свои дурацкие санкции, если хотят нормализации профессиональных отношений", - сказал Рогозин в телеграм-канале.

По его словам, именно США "грубо попрали принцип "космос вне политики", лишив нас доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов, пытаясь задушить русский космос - колыбель мировой космонавтики".

Ранее NASA в своем заявлении категорически осудило использование МКС в политических целях для поддержки операции на Украине. В администрации отметили, что подобное "в корне несовместимо с основной задачей станции - развитию науки и технологии в мирных целях среди 15 международных партнеров".

Космонавты с флагом ЛНР

4 июля "Роскосмос" опубликовал фотографии космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова с флагом ЛНР. Таким образом, как сообщают в агентстве, космонавты отпраздновали взятие под контроль территории ЛНР.

Санкции и сотрудничество

19 мая Рогозин заявил, что "Роскосмос" не хочет прекращать сотрудничество с международными партнерами по МКС. "Что касается МКС - мы не хотим бить все горшки", - сказал он.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев сообщал "Интерфаксу", что госкорпорация пока не определила свою позицию по поводу продления эксплуатации МКС.

30 апреля Рогозин заявлял, что правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС, партнеров предупредят за год до этого.

Ранее в госкорпорации сообщили о получении писем от NASA, ESA и Канадского космического агентства с ответом на предложение о снятии санкций с предприятий российской космической отрасли. Как отмечалось в письмах, США и Канада считают своим приоритетом продолжение безопасной работы МКС. Глава NASA Билл Нельсон отметил, что существующие американские санкции не влияют на работу станции.

В "Роскосмосе" связывали ответ на это предложение с судьбой соглашения о возобновлении перекрестных полетов на МКС и продления срока работы станции.

После начала российской военной операции на Украине многие страны ввели в отношении России масштабные санкции.

1 марта в пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает скептицизм.

Ранее сообщалось, что Россия решила строить собственную орбитальную станцию.