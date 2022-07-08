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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Градозащитника Кононова доставили в полицию в Петербурге

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бывшего заместителя председателя совета Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова доставили в полицию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Доставлен по сообщению о возможных противоправных действиях для проведения процессуальных действий", - добавил он.

Официальной информацией на этот счет "Интерфакс" не располагает.

Ранее в пятницу депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский сообщил в телеграм-канале о задержании Кононова для опроса по материалам проверки полиции. По его сведениям, градозащитника уже отпустили.

17 мая Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал Кононова на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). 14 июня Санкт-Петербургский городской суд отменил это решение и вернул дело в Ленинский суд на новое рассмотрение. Районный суд снова назначил градозащитнику штраф в 40 тысяч рублей.

Вину Кононов не признал.

Кононов - кандидат исторических наук, автор статей, сборников, научных публикаций по истории XIX - начала XX веков. До недавних пор он был заместителем председателя совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Петербург Александр Кононов Ленинский суд Борис Вишневский МВД
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