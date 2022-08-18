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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

Суд прекратил дело градозащитника Кононова о дискредитации армии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Ленинского районного суда, который в мае оштрафовал градозащитника Александра Кононова за дискредитацию российской армии (ст.20.3.3 КоАП) , сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

"Городской суд постановление районного суда отменил, производство по делу прекратил в связи с истечением сроков давности, что является нереабилитирующим обстоятельством", - говорится в сообщении.

Ленинский суд в мае оштрафовал Кононова на 40 тысяч рублей. В июне Санкт-Петербургский городской суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

В конце июня Ленинский суд в результате пересмотра снова назначил градозащитнику 40 тысяч рублей штрафа, а Кононов это решение обжаловал.

Кононов - кандидат исторических наук, автор статей, сборников, научных публикаций по истории XIX - начала XX веков. До недавних пор он был заместителем председателя совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Александр Кононов Петербург Ленинский суд Санкт-Петербургский горсуд ВООПИиК
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