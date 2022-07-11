В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 3,1 тыс. человек

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил около 3,1 тыс. случаев, госпитализированы 634 человека, скончались 38 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"По состоянию на 11 июля в РФ выявлено 3 097 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 634 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 15,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 26 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 24 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 38 человек, накануне штаб сообщал о 39 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 3 398 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 301. На прошлой неделе в течение четырех дней отмечался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Выздоровели за сутки 2 296 человек, или на 8% меньше в сравнении с 10 июля", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 465 308 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 621 умерший и 17 890 856 выздоровевших.