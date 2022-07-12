Выживший после обвала 5 июля шахтер остается стабильно тяжелым

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Врачи продолжают обследовать шахтера, которого нашли живым через шесть дней после обвала на шахте "Распадская-Коксовая" в Междуреченске, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе медицины катастроф Кемеровской области.

В шахте 5 июля обрушилась горная порода. Пострадали два горняка, еще двое пропали. Одного нашли погибшим, второго обнаружили живым в ночь на 12 июля. В Междуреченск его доставила санитарная авиация.

По факту обвала проводится прокурорская проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на предприятии.

ПАО "Распадская" (входит в Evraz) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2021 года в 1,8 млрд тонн.