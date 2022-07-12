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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Минздрав из-за актуальности COVID разработает универсальные нейтрализующие антитела

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Коронавирус останется на все время, в связи с чем планируется разработать универсальные вируснейтрализующие антитела, которые не зависят от штаммов вируса, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

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"Сейчас мы подобрались к вируснейтрализующим антителам, в том числе универсальным, не зависящим от штаммов. Это будет крайне актуальным, потому что, очевидно, COVID-19 останется с нами на все это время", - сказал Глаголев в ходе заседания в Госдуме на тему "Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере применения лекарственных препаратов высокой терапевтической значимости".

По данным оперативного штаба на вторник, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 тыс. случаев, госпитализированы почти 1,5 тыс. человек, скончались 48 пациентов с COVID-19.

Минздрав Михаил Мурашко коронавирус
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