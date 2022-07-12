В РАН сочли, что РФ или Европа не смогут сами реализовать проект по исследованию Марса

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россия и Европейское космическое агентство (ESA), ранее совместно работавшие над миссией ExoMars-2022, не смогут самостоятельно реализовать проект, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый.

"Нет, мы не справимся сами", - сказал Зеленый, отвечая на вопрос о возможности самостоятельно запустить миссию к Марсу.

Он отметил, что трудности при попытке самостоятельно реализовать проект будут испытывать обе стороны, поскольку все технологии, созданные в процессе подготовки российско-европейской миссии на Марс, были тесно интегрированы между собой.

"У нас была платформа, у них был ровер и у них был перелетный аппарат, у нас ещё была ракета-носитель. Теперь это всё надо заново делать", - пояснил он.

"То, что ExoMars никогда не взлетит, это трагедия. Я боролся, писал письма там руководству, но они ничего не могли сделать", - сказал Зеленый

Ранее во вторник глава ESA Йозеф Ашбахер сообщил, что агентство полностью прекращает сотрудничество с "Роскосмосом" по проекту.

В ответ на это глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил российским космонавтам на МКС прекратить работы с европейским манипулятором ERA.

В пресс-службе "Роскосмоса" отметили, что госкорпорация пока не получала от ESA официального уведомления о прекращении сотрудничества по проекту ExoMars-2022, но сожалеет о подобном решении.

17 марта правящий совет ESA признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" по миссии ExoMars-2022.

Рогозин после отказа ESA от сотрудничества по миссии ExoMars заявил, что госкорпорация через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно.

23 июня в "Роскосмосе" сообщали, что в июле планируется заседание совета стран-участниц ESA, по итогам которого европейской стороной будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта ExoMars.

"Роскосмос и ЕКА продолжают обсуждение и анализ ситуации и вариантов дальнейших действий, одним из которых может быть возврат в Россию российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории РФ", - сообщили в госкорпорации.

ExoMars - совместная программа ESA и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.