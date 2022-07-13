В РАН отметили, что российские специалисты не смогут управлять телескопом eROSITA

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские специалисты при попытке самостоятельно включить немецкий телескоп eROSITA столкнутся с техническими проблемами, которые не позволят управлять им. Об этом заявил "Интерфаксу" научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый.

"Никто его не включит... Есть технические проблемы с этим включением, с кодами, командами. "Роскосмос" сказал разобраться, но это длинная история", - сказал Зеленый.

По его словам, ученые из Института Планка выступают за возвращение телескопа в строй, однако они вынуждены выполнять решение руководства.

"Немцы из Института Планка хотели бы, чтобы прибор работал. Но немцы дисциплинированный народ, им запретили, они выполняют", - отметил академик.

Зеленый добавил, что отключение eROSITA не стоит воспринимать как трагедию, поскольку российский телескоп ART-X на обсерватории "Спектр-РГ" продолжает свою работу.

"Ученые сосредоточились на углубленном изучении объектов наблюдения, то есть изменили программу. Никакой трагедии нет", - пояснил он.

9 июля президент РАН Александр Сергеев сообщил "Интерфаксу", что российские специалисты в ближайшее время не будут самостоятельно включать телескоп eROSITA.

"Да, было обсуждение с "Роскосмосом" и я сам общался с Дмитрием Олеговичем (Рогозиным - ИФ) на этот счет. Он заверил меня, что действительно нужно будет вести себя осторожно, аккуратно и это не есть вопрос совсем ближайшей перспективы", - сказал он, отвечая на вопрос об итогах переговоров с главой "Роскосмоса" о судьбе немецкого телескопа.

Сергеев отметил, что позиция Российской академии наук по этому вопросу не изменилась. "Мы по-прежнему говорим, что мы должны очень осторожно двигаться в этом направлении, поскольку eROSITA – немецкий телескоп и управление этим телескопом осуществляется со стороны наших немецких коллег", - сообщил глава РАН.

По его словам, российские ученые озабочены несогласованным включением немецкого телескопа, так как в будущем это может привести к необратимым последствиям в плане совместной эксплуатации eROSITA и российского телескопа ART-XC на "Спектре-РГ".

Как сказал Сергеев, "мы все-таки надеемся, что немецкие наши коллеги через какое-то время, когда действительно будет разрядка вокруг ситуации на Украине, вернутся в эту программу, и мы вместе будем плодотворно работать, каждый эксплуатируя свой телескоп".

11 июня глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что специалисты госкорпорации проверят, смогут ли они управлять немецким телескопом eROSITA. По его словам, процесс займет от двух до четырех месяцев.

Как сообщалось, 26 февраля космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ".

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и E-ROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии – построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.