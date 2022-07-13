В школах Иркутска появятся классы по авиастроению

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В школах Иркутска №№ 33 и 29 в сентябре откроют инженерные классы по авиастроению, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Иркутская область стала одним из первых 23 регионов страны, где появятся инженерные классы", - отметили чиновники.

В классы зачисляли по конкурсу, отметили в областном Министерстве образования.

Классы будут сотрудничать с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом (ИРНИТУ), индустриальным партнером выступит учебно-производственный центр Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут".

Губернатор региона Игорь Кобзев через пресс-службу объяснил, что для Приангарья развитие инженерного образования является одним из приоритетов, поскольку в области работает Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Корпорация "Иркут"".

"Важно, что образовательные возможности региона позволяют ученикам пройти весь путь от выбора инженерной специальности в школе, получения ее через учебу в ИРНИТУ к дальнейшему трудоустройству", - сказал он.

Профильные инженерные классы судо- и авиастроительной отрасли создаются в школах по поручению президента в рамках нацпроекта "Образование". Федеральным оператором проекта является Институт развития профессионального образования.