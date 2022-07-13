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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

СК просит арестовать Яшина по обвинению в распространении фейков об армии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу муниципальному депутату Красносельского района Илье Яшину, обвиняемому в распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

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"В суд поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яшина Ильи Валерьевича. Следствие просит избрать меру пресечения до 12.09.2022 года", - сказали в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении оппозиционера уголовное дело из-за эфира на его YouTube-канале 7 апреля, где Яшин рассказывал о ситуации в украинской Буче.

Наказание по вменяемой ему статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В квартире Яшина в Москве во вечером прошел обыск.

До этого Яшин находился под административным арестом в спецприемнике. Он был арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении сотруднику полиции (ст.19.3 КоАП РФ) 28 июня.

Илья Яшин
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