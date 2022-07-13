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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Петербург в 2028 году будет готов к запуску трамвая на автопилоте

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Совершенствование инфраструктуры городского электротранспорта Петербурга к 2028 году позволит вывести на маршрут первый трамвай на автопилоте, сообщил журналистам губернатор Александр Беглов.

"Надо сделать реконструкцию прежде всего наших парков. (. . .) Я думаю, порядка 2028 год. Будем стараться стремиться к этому", - сказал он.

По его словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, на улицы города выходят трамваи "Богатырь-М" производства ООО "ПК Транспортные системы", которые оборудованы комплексом активной помощи водителю.

Комплекс состоит из системы активной безопасности и системы контроля бодрствования водителя, связанных между собой. В систему активной безопасности входят видеокамеры и радар-детектор, она позволяет совершать автоматическое торможение. Система контроля бодрствования водителя следит за состоянием водителя и подает сигнал, если выявляет отклонения от нормы.

Администрация Петербурга к 2028 году планирует обновить городской парк трамваев и троллейбусов, а к концу 2028 года - модернизировать 5 трамвайных, 4 троллейбусных и одного трамвайно-троллейбусного парка. Будут реконструированы пути на всей маршрутной сети города, сама сеть будет модернизирована, как и инфраструктура, которая обеспечивает движение электрического транспорта.

Петербург Александр Беглов Богатырь-М
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