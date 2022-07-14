Спасатели предупредили о возможных пеплопадах с вулкана Карымский на Камчатке

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пепел с вулкана Карымского может выпасть в трех районах Камчатки, а также в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона в четверг.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в Усть-Большерецком и Елизовском районах, а также в Вилючинском и Петропавловск-Камчатском городских округах не исключается вероятность выпадения незначительного количества пепла", - говорится в сообщении.

В ночь на четверг вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 8,5 км, пепловый шлейф до сих пор распространяется в юго-западном направлении, сообщает пресс-служба. При этом отмечает, что угрозы жизни, здоровью и жизнедеятельности населения нет.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям края, которые планируют походы в район вулкана, соблюдать меры собственной безопасности, так как в непосредственной близости от исполина может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. При приближении к вулкану есть вероятность попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя, предупреждают спасатели.

Ранее сообщалось, что пепел ночью уже выпал в двух селах Камчатки и в городе Елизово. В соцсетях жители Елизово утром в четверг выложили фотографии своих автомобилей, посыпанных пеплом.

Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН в четверг сообщает, что произошедший минувшей ночью пепловый выброс вулкана Карымского в высоту достиг почти 12 км, "шлейф распространяется на юго-запад, немного западнее Петропавловска-Камчатского". Размеры пеплового облака - 150 на 250 км, уточнили в Геофизической службе.

Для Карымского вулкана установлен один из наиболее угрожающих цветовой код опасности для авиации - оранжевый.

Карымский (высота - 1536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.