Путин усилил наказание вплоть до уголовного за повторную опасную езду без прав

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал законы об ужесточении административной и об уголовной ответственности за опасную езду без водительских прав, документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Один из принятых законов устанавливает административный штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. по решению суда для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав.

Когда меры административной ответственности, назначенные судом уже дважды после лишения прав на управление, не останавливают правонарушителя, предлагается установить уголовную ответственность.

Согласно второму подписанному закону, уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав в случае, если нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость.

Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов - до двух лет, сказал журналистам ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В отношении именно злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, в качестве дополнительной меры предлагается установить возможность конфискации транспортного средства на основании обвинительного приговора, добавил он.

В свою очередь автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отмечала, что вести речь о конфискации можно будет исключительно в ситуациях, когда нарушитель в третий раз создает опасность на дороге, уже будучи ранее лишенным прав; третий раз за год выезжает на "встречку" или в третий раз за год превышает скорость на величину более 60 км/ч в плюс к разрешенной; или управляет автомобилем в состоянии опьянения и ранее уже был подвергнут административному наказанию за пьяную езду.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный отмечал, что закон предусматривает конфискацию автомобиля, только если он находится в собственности нарушителя. Такой подход, по мнению депутата, не позволит решить проблему, так как зачастую преступления совершаются на угнанном либо взятом у кого-то автомобиле.

Закон также устанавливает новое отягчающее обстоятельство и повышенную ответственность для лиц, лишенных или не имеющих права управления транспортным средством и совершающих преступления, связанные с нарушением ПДД, повлекшим тяжкий вред здоровью или смерть пешехода.