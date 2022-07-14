Страховщики поддержали предложение удвоить выплату за смерть на производстве

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддержал инициативу Минтруда увеличить лимит обязательных социальных страховых выплат в связи со смертью пострадавших от несчастного случая (НС) на производстве работников с 1 млн до 2 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" президент союза Игорь Юргенс.

Проект с изменениями в закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (№ 125-ФЗ) опубликован 13 июля на портале государственной правовой информации для общественного обсуждения.

Проект предполагает увеличение единовременной страховой выплаты в связи с наступлением страхового случая - смерти застрахованного лица вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания - до 2 млн рублей (по сравнению с 1 млн рублей лимита выплат в действующем законе). Выплата будет распределяться равными частями на всех членов семьи погибшего.

Комментируя инициативу, Юргенс пояснил, что "предложения ведомства выравнивают законодательные подходы к расчету лимитов страховых возмещений за ущерб жизни пострадавшим в социальном страховании с установленными другими действующими федеральными законодательными актами, в том числе законами об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО), о страховании ответственности пассажирских перевозчиков (ОСГОП), а также Воздушным кодексом РФ, где лимиты страховых выплат по таким рискам определены в размере 2 млн рублей".

По словам Юргенса, в России "широко распространена практика коммерческого добровольного страхования от несчастного случая работников организаций и предприятий, договоры заключаются в дополнение к социальной защите". "Российское законодательство не ограничивает число получения выплат держателями полисов НС. Таким образом, в случае принятия закона о повышении гарантированных социальных страховых выплат увеличивается общий уровень страховой защиты работников в России", - добавил он.

Вице-президент ВСС Виктор Дубровин сообщил "Интерфаксу", что "средняя страховая сумма по действующим добровольным корпоративным программам страхования от несчастного случая в настоящее время составляет порядка 1 млн рублей".

В то же время "по программам страхования от НС размер выплат за ущерб жизни и здоровью работающим заемщикам обычно на практике привязан к суммам выданных кредитов и может быть в разы выше", добавил Дубровин.

"К примеру, в ипотечном страховании по стране средняя сумма таких кредитов (а значит, лимит ответственности страховщика, предельная выплата по таким договорам) составляет порядка 3 млн рублей, для Москвы она в среднем 5-7 млн рублей", - привел данные на базе статистики ВСС за I полугодие 2022 года Дубровин. "В личном добровольном страховании - в НС или страховании жизни - потребители в РФ не ограничены законодателями по числу заключаемых договоров и получаемых по ним страховых выплат - хоть 10, хоть более", - отметил он.

Минтруда уточняет расчет страховых пенсий

Наряду с единовременными страховыми выплатами при НС на производстве действующий закон об обязательном социальном страховании работников устанавливает выплату ежемесячных пенсий для иждивенцев пострадавших: несовершеннолетним детям умершего (или по достижении ими 23-летнего возраста, если они учатся), а также родителям, супругу (супруге) и другим лицам, которых пострадавший на производстве содержал. Размер выплаты рассчитывается ФСС с учетом заработка пострадавшего.

В проекте Минтруда с изменениями уточняется: "Если исчисленный среднемесячный заработок застрахованного ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день обращения за назначением обеспечения по страхованию, ежемесячная страховая выплата исчисляется исходя из минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день обращения за назначением обеспечения по страхованию. При этом если застрахованный на момент наступления страхового случая работал на условиях неполного рабочего времени (неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели), то размер ежемесячной страховой выплаты подлежит уменьшению пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного".

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, в перспективе будет "производиться расчет ежемесячной страховой выплаты из заработка не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом", также предполагается произвести "соответствующий перерасчет ранее назначенных выплат".

Гарантированная законом о социальном страховании работников от НС регулярная страховая выплата самому пострадавшему определяется с учетом среднего месячного заработка застрахованного в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности. По своей сути такая выплата "является возмещением заработка, утраченного застрахованным в связи с повреждением здоровья", отмечается в пояснительной записке Минтруда к представленному законопроекту.

В ФСС "Интерфаксу" уточнили, что ежемесячная выплата назначается пострадавшему на весь период временной нетрудоспособности до выздоровления, при этом она не может быть выше максимального размера, установленного законом. "Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты с 1 февраля 2022 года составил 90 тыс. 157 рублей", - привели данные в ФСС.

В пояснительной записке Минтруда к законопроекту говорится, что, "несмотря на инфляционные процессы в Российской Федерации, указанный размер единовременной страховой выплаты остается неизменным с 2014 года".

Объединение ФСС и ПФР с 2023 года

Изменения в закон N 125-ФЗ в случае их принятия будут реализовываться с учетом институциональных изменений, связанных с планами объединения двух социальных фондов - ПФР и ФСС. Президент Владимир Путин подписал 14 июля закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства на базе единой цифровой платформы. Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда планируется обеспечить к 1 января 2023 года.

Предполагается, что учредителем объединенного фонда выступит правительство, деятельность новой структуры будет подотчётна наблюдательному совету, в состав которого войдут, в том числе, представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

Для страховых взносов "предлагается установить единый тариф, распределение сумм страховых взносов по видам обязательного социального страхования будет осуществляться Федеральным казначейством в единой пропорции, применяемой ко всем плательщикам: на обязательное пенсионное страхование - 72,8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 8,9%, на обязательное медицинское страхование - 18,3%", отмечается в сообщении. "Взносы будут перечисляться в фонд единым платежом. Все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объёме", - говорится в сообщении правительства.

Закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" действует в РФ с 1998 года и распространяется на всех работодателей страны. Выплаты ФСС РФ по социальному страхованию формируются за счет обязательных отчислений работодателей, которые представлены в органах управления фонда и могут влиять на его политику. Тарифы по закону о социальном страховании работников устанавливаются правительством по категориям предприятий с учетом степени рисков для сотрудников, возникающих в ходе производственной деятельности.